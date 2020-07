Inhaltsverzeichnis Einstieg in FreeCAD: Fingerring mit Beschriftung bauen Starthilfe

Kreisskizze Ringgröße ermitteln Schrift außen Schrift innen 3D-Druck Artikel in Make Magazin 2/2020 lesen

FreeCAD ist eine kostenlose Open-Source-Software zur Konstruktion von 3D-Volumenmodellen, die für Windows, macOS und Linux zur Verfügung steht. Trotz der aktuellen Versionsnummer 0.18 ist die Software schon sehr umfassend mit Konstruktionswerkzeugen ausgestattet.

Und im Gegensatz zu anderen freien CAD-Programmen wie LibreCAD, mit denen man zweidimensionale technische Zeichnungen anfertigen kann, erzeugt man mit FreeCAD (Download) 3D-Modelle. Diese 3D-Modelle lassen sich exportieren, etwa gezielt als STL-Datei für den 3D-Druck.

Wer keinen eigenen 3D-Drucker hat, findet im Internet verschiedene Druckdienstleister, auf deren Webseite man die Datei hochladen und den Druck in einem beliebigen Material bestellen kann. Wir haben in diesem Fall mal ausgenutzt, dass die Dienstleister auch die 3D-Fertigung mit Metallen wie Messing und Stahl beherrschen (manche bieten sogar Silber und Gold an). Deshalb ist das Ende des Artikels auch für Nutzer anderer Software interessant, falls sie gerne mal was in Metall gedruckt haben wollen.