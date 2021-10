Inhaltsverzeichnis Einstieg in Git und GitHub: So realisieren Sie erste Projekte Versionsverwaltungssysteme Elemente aus GitHub beschaffen Erste lokale Versuche Staging und Index GitHub als zusätzlicher Dienst

Viele Open-Source-Projekte setzen inzwischen auf das verteilte Versionskontrollsystem Git und auf das Online-Repository-System GitHub. Für öffentlich sichtbare Projekte und Open-Source-Projekte ist GitHub kostenlos und deswegen besonders bei Open-Source-Entwicklern sehr beliebt.

Git ist mehr als ein reines Online-Repository, es hat sich im Laufe der Zeit zu einer Online-Community für Projektdateien entwickelt. GitHub nutzt im Hintergrund Git, weshalb man sich zuerst in Git einarbeiten sollte. Git selbst ist unabhängig von GitHub und kann so auch ohne das Online-Repository genutzt werden.

Wir zeigen in diesem Artikel, wie Sie in Git und GitHub einsteigen. Dabei erklären wir die ersten Schritte, damit Sie ein eigenes Projekt realisieren können. Zudem weisen wir auf die Eigenarten des Systems hin und geben Tipps, wie man sie elegant in den Griff bekommt.