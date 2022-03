Inhaltsverzeichnis Einfacher Einstieg in Python: So gehen Sie effizient mit Text-Objekten um String definieren Einfache Operationen Weitere String-Methoden Escape-Sequenzen Mächtige F-Strings

Texte tauchen regelmäßig in Python-Programmen auf. Mal sind es einfache Nutzerangaben, manchmal möchte man alle Wörter aus einem längeren Text extrahieren oder die Ausgabe in der Konsole soll schön formatiert Variablen anzeigen. Für all diese Operationen muss man mit Strings arbeiten.

Gerade Python-Anfänger können schnell den Überblick verlieren, was mit Strings möglich ist und wie man sie in eine lesbare Form bekommt. Strings sollen nicht nur lesbar für den Nutzer sein, auch der Entwickler soll möglichst intuitiv damit arbeiten können, ohne sich in einer Textwüste zu verlaufen. In diesem Artikel zeigen wir die String-Basics für Python, die für jeden Einsteiger nützlich sind.

Für Python-Neulinge haben wir hier die absoluten Grundlagen zusammengetragen. Wir erklären erst, wie man Strings definiert und einfache Operationen mit ihnen durchführt. Dann stellen wir häufig genutzte String-Funktionen vor, um etwa einen String aufzusplitten, Groß- und Kleinbuchstaben zu verarbeiten oder die Länge zu ermitteln. Schließlich gehen wir auf Escape-Sequenzen ein, um etwa Zeilenumbrüche einzufügen und erklären die Macht der F-Strings, die umfangreiche Funktionen in Strings erlauben und dabei den String für den Entwickler übersichtlich gestalten.