Inhaltsverzeichnis Einstieg ins Desktop-Publishing: Mit Scribus einen Flyer erstellen Dokument einrichten Musterseiten erstellen Vorderseite und Innenbereich gestalten Artikel in c't 14/2023 lesen

Dokumente mit komplexem Layout werden in Textverarbeitungsprogrammen wie Word & Co. schnell zur Qual – insbesondere, wenn Grafiken exakt positioniert werden sollen. Besser gelingt es mit Desktop-Publishing-Anwendungen. Mit ihnen erzeugt man auch Flyer, Broschüren oder Speisekarten im Handumdrehen. Hierfür ist kein Griff in den Geldbeutel nötig – für viele Projekte reicht die kostenlose DTP-Software Scribus aus.

Das Open-Source-Projekt wird seit 19 Jahren entwickelt und ist kostenlos für Linux, macOS und Windows (Download) verfügbar. Der Funktionsumfang von Scribus kann jenem kommerziellen Konkurrenten durchaus das Wasser reichen. Die Handhabung ist hingegen etwas eigen – deshalb dieser Artikel.

In unserem Beispiel entsteht ein vierseitiger Flyer für ein frei erfundenes Wellness-Studio. In diesem Artikel gehen wir auf die Gestaltung des Deckblatts sowie der Ausgestaltung des Innenbereichs ein.