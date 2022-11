Elektrische Leistung: Was darunter zu verstehen ist und wie man sie berechnet

Die Elektrotechnik besteht aus den Teilgebieten Nachrichtentechnik und Energietechnik. Folgend wollen wir uns mit dem Energietransport durch elektrischen Strom beschäftigen.

Im einfachsten Fall, wie in der folgenden Abbildung zu sehen, besteht eine Beispielschaltung aus einem Widerstand R, der von einem Strom I durchflossen wird, der von einer Gleichspannungsquelle Q geliefert wird.

Laut Ohm'schem Gesetz ergibt sich der Strom durch I = U / R

Leistungstransfer von der Quelle Q zum Widerstand R

Kurzinfo Was ist elektrische Leistung?

Berechnung von Schein- und Blindleistung

Leistung und Wirkungsgrad berechnen

Die Spannungsquelle liefert die Energie zum Widerstand R, wo sie in Wärme verwandelt wird. Die elektrische Leistung P berechnet sich aus dem Produkt von Spannung und Strom:

P = U × I = U2 / R

Dabei ist es wichtig, für die Spannung U und den Strom I die Richtung zu berücksichtigen. Das geschieht durch die Verwendung von Zählpfeilen. Dementsprechend wird positive Leistung P von der Quelle zum Widerstand transportiert. Der Widerstand muss in der Lage sein, die Leistung in Wärme umzusetzen, ohne zerstört zu werden. Gegebenenfalls muss man also Leistungswiderstände der entsprechenden Stärke einsetzen. Ist die Spannung null oder oder fließt kein Strom, ist die Leistung auch null. In der praktischen Anwendung variieren Leistungen, Spannungen und Ströme über weite Größenbereiche. In der Tabelle sind Beispiele für praktische Leistungen aufgelistet.

Beispiele für praktische Leistung Leistung Spannung Strom Kraftwerksblock 600MW 100kV 6000A Herdplatte 2200W 220V 10A UKW-Antennensignal 2pW 10µV 200nA USB 1W 5V 200mA Autoscheinwerfer 60W 12V 5A

Leistungsmessung

Bei der Messung der elektrischen Leistung muss man gleichzeitig Strom I und Spannung U messen, wie das folgende Bild zeigt.

Zur Leistungsmessung muss man Spannung und Strom gleichzeitig ermitteln.

Damit die Messung die Schaltung möglichst wenig beeinflusst, muss das Spannungsmessgerät hochohmig und der Strommesser niederohmig sein. Leistungsmessgeräte haben oft entsprechend geeignete Messgeräte eingebaut. Zum Einschleifen des Messgerätes muss man allerdings den zu untersuchenden Stromkreis auftrennen.