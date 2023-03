Ellenlange Webshop-URLs

Ich suche manchmal für Kollegen oder Freunde Produkte in Webshops raus und schicke ihnen Links. Ich habe das Gefühl, dass die URLs von Jahr zu Jahr länger werden – gibt es einen guten Trick, um sie zu kürzen?

In der Tat reichern Webshops ihre Artikel-URLs exzessiv mit Informationen an, die sie für Statistiken verwenden. Meistens nutzen sie dafür Query-Parameter, die nach einem Fragezeichen an eine URL gehängt werden. In der Regel ist alles vor dem Fragezeichen der Pfad zu einem Produkt und alles danach sind optionale Angaben. In letzteren kodieren die Shops, auf welchem Weg Sie auf das Produkt gestoßen sind und was Sie eventuell in die Suche eingegeben haben. Viele Shops weisen Ihnen außerdem eine ID zu, um Sie nachzuverfolgen und Ihre Entscheidungswege zu dokumentieren.

Um Links weiterzugeben ist all das nicht notwendig. Kürzen Sie ruhig großzügig und testen Sie den geschrumpften Link – in der Regel führt er immer noch zum Produkt. Ein Amazon-Link zum Beispiel folgt dem Schema "https://www.amazon.de/<Beschreibung-des-Produkts>/dp/<ID des Produkts>?<optionale Parameter>". Der hintere Teil inklusive Fragezeichen kann komplett weg.

Wenn diese Holzhammer-Methode keinen funktionierenden Link produziert oder Sie nicht ständig die Anhängsel per Hand entfernen wollen, dann greifen Sie zu einer Browser-Erweiterung wie ClearURLs. Die Erweiterung kennt die Link-Strukturen diverser Webseiten und beschneidet URLs automatisch.

(jam)