Inhaltsverzeichnis Endlich guter Klang: Warum Soundkarten dem Mainboard-Sound hörbar überlegen sind Lässt sich guter Klang von außen erkennen? Klangkiller für Kopfhörer: Hohe Impedanz und schwache Verstärker Klangtest: Mainboard vs. DAC Fazit

Toller Klang spielt beim Kauf des Mainboards meist keine Rolle. Obwohl überall ein Soundchip drinsteckt und auch häufig Verwendung findet, sind andere Details schlicht wichtiger. So nimmt man eben das, was der Hersteller aufgelötet hat. Hervorragende Soundqualität verspricht zumindest die Werbung meistens. Leider stellt sich das allzu oft als Wunschdenken heraus: Spätestens mit besseren Kopfhörern offenbaren sich die Mängel.

Grund genug für uns, einmal genauer hinzuhören. Warum klingen Kopfhörer an einem Mainboard schlecht und an einem anderen großartig? Wir haben uns drei HiFi-Kopfhörer geschnappt und sie an verschiedenen Systemen getestet. Zum Vergleich haben wir uns sowohl interne als auch externe Soundkarten angesehen. Gerade letztere bieten einen erstaunlich einfachen Ausweg, wenn der Sound von der Hauptplatine nicht hält, was er verspricht.

Dazu geben wir Tipps, auf was Sie beim Kauf von Mainboard oder Soundkarte achten sollten, damit diese nicht nur auf dem Papier gut klingen, sondern auch mit dem eigenen Kopfhörer gut zusammenspielen. Denn selten entscheidet alleine der Soundchip über die Klangqualität, das Drumherum spielt eine mindestens ebenso gewichtige Rolle.