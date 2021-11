Inhaltsverzeichnis Enigma at home: Legendäre Verschlüsselungsmaschine selbst programmiert Bedienung Programmiert Praxis Artikel in c't 27/2021 lesen

Schon Caesar wollte Informationen versenden, damals noch per Botenreiter, ohne dass Feinde sie lesen können. Statt verständlicher Sätze sollten die Barbaren nur Buchstabensalat sehen, weshalb die Caesar-Verschlüsselung Buchstaben des Alphabets gegeneinander austauscht. Bei der Caesar-Verschiebung entsteht die Tabelle, welcher verschlüsselte Buchstabe welchem Klartext-Buchstaben entspricht, indem man das Alphabet einfach um eine feste Anzahl an Buchstaben verschiebt. Wie weit verschoben wird, ist der Schlüssel, der Sender und Empfänger bekannt sein muss. Bei einem Schlüssel von 3 wird aus einem C ein Z und aus einem T ein Q, da Buchstaben, die rechts herausfallen, links wieder angefügt werden. Die verschlüsselte Nachricht "ZQ" kann der Empfänger nur dann in ein "CT" zurückverwandeln, wenn er den Schlüssel 3 kennt.

Die Sicherheit einer Verschlüsselung hängt davon ab, wie schwer es ist, an den Schlüssel zu kommen. Bei nur 26 möglichen Schlüsseln der Caesar-Verschlüsselung, bei der der Schlüssel 0 komplett wertlos ist, ist die Gefahr, dass ein Barbar den Schlüssel systematisch ausprobiert, noch ziemlich groß.

In den folgenden Jahrhunderten kamen daher immer kompliziertere Systeme zur Buchstabenvertauschung zum Einsatz, die zwar sicherer, aber immer schwerer zu benutzen waren. Am 23. Februar 1918 meldete der Elektroingenieur Arthur Scherbius eine Maschine zum Patent an, die mit austauschbaren Walzen und einem Steckbrett für Buchstabenvertauschungen per Kabelverbindung eine irrwitzig hohe Zahl (mehr als 150 Billionen) möglicher Vertauschungen erlaubte und dennoch einigermaßen leicht zu bedienen war. Ab 1923 war die "Enigma" zu kaufen, fand im zivilen Markt aber zunächst eine eher begrenzte Zahl von Abnehmern. Erst als 1926 die Reichsmarine auf das Gerät aufmerksam wurde, begann ihre Karriere als bisher wichtigste Verschlüsselungsmaschine der Weltgeschichte.