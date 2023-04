Inhaltsverzeichnis Entwürfe für Möbel- & Produktdesign generieren mit Midjourney & Stable Diffusion Midjourney nutzen, kurz erklärt Prompts eingeben Intelligent ja, kreativ nein Fazit Artikel in Make Magazin 2/2023 lesen

Die Sprach-KI ChatGPT hat in den vergangenen Wochen für viel Wirbel gesorgt. Neben Antworten auf Fragen nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest kann die Künstliche Intelligenz auch Programmcode schreiben oder ihr vorgelegten Code auf Fehler analysieren, beispielsweise für einen Arduino. Durchaus praktisch, wenn eine neue Programmiersprache im Maker-Labor zum Einsatz kommt.

Schon vor der ChatGPT-Welle schwappte die Bild-Generier-KI-Welle durchs Netz. Und ich gestehe: Das Generieren dystopischer Bilder vom letzten Selfie auf der Erde oder Lamas auf dem Mond macht erstaunlich viel Spaß. Nachdem ich meinen Bedarf an KI-generierten Steampunk-Tieren und anderen Kuriositäten gestillt hatte, habe ich versucht, aus den Bild-KIs Midjourney und Stable Diffusion ähnlich nützliche Dinge herauszubekommen, wie die Programmier-Skripte aus ChatGPT, und die Generatoren auf Produkt- und Möbeldesign angesetzt. Tatsächlich lassen sich mit einigen Tricks und Kniffen und der richtigen Herangehensweise durchaus spannende Design-Mockups generieren, die bei so manchem Maker-Projekt eine Hilfe sein können. In diesem Artikel zeige ich am Beispiel eines Nachttisches, wie Sie Bilder-KIs zum Entwerfen für eigene Projekte nutzen können und was einen guten Eingabebefehl ausmacht.

Ich habe für meine Experimente die Bilder-KIs Stable Diffusion und Midjourney verwendet. Stable Diffusion lässt sich kostenlos lokal verwenden, wenn ein entsprechend leistungsstarker PC oder Mac vorhanden ist. Man kann Stable Diffusion aber auch im Browser kostenlos ausprobieren, ein Account ist nicht notwendig. Geben Sie in das Prompt-Feld einfach auf englisch ein, was auf dem Bild zu sehen sein soll und klicken Sie auf Generate image. Nach etwa einer Minute erhalten sie vier zum Befehl passende Bilder. Eine Anleitung zur lokalen Installation von Stable Diffusion finden Sie ebenfalls in den Links, die Ergebnisse werden dann schneller und in höherer Auflösung errechnet.