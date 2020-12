Inhaltsverzeichnis Erfolg mit Social Media: 15 Tipps für einen besseren Auftritt Social Media: die drei Grundpfeiler

1 Es geht nicht um Sie, sondern um den User

2 Kennen Sie Ihr Ziel – und Ihre Ressourcen

3 Posting-Rhythmus: wie viel und wann?

4 Algorithmen verstehen und nutzen Interaktion, Ziel, Content, Teaser, Tonalität Bildauswahl, Formate, Personalisierung, Vernetzung, Community und Fazit Checklisten: Der perfekte Teaser, die richtige Sprache finden, Moderationsregeln Artikel in Mac & i 13/2020 lesen

Kostet nichts? Machen wir! Die Konkurrenz ist da? Machen wir! Der Azubi kann Facebook? Machen wir, also… er! Es gibt viele falsche Ansätze, sich für Social Media zu entscheiden. Der größte Fehler aber ist, nur an sich selbst zu denken.

Social Media: die drei Grundpfeiler

Inhalte: Sie brauchen kompetente, glaubwürdige, informative und unterhaltsame (!) Inhalte. Und zwar nicht vorwiegend solche, die Sie gerne kommunizieren möchten, sondern solche, die Ihre Zielgruppe interessiert und bewegt (bestenfalls ist dies von vorn herein passend, die Erfahrung zeigt allerdings, dass dies nur bedingt der Fall ist). Die Inhalte sollten zudem so aufbereitet sein, dass sie zu den Lese- und Sehgewohnheiten im Social Web passen – das bedeutet, dass Ihre Inhalte auch und vor allem mobil funktionieren müssen. Und, dass Inhalte fürs Social Web, wenn nicht eigens produziert, so doch anders angelegt werden sollten.

Service: Wenig funktioniert im Social Web so gut wie Service-Themen – wenn sie gut gedacht und gemacht sind. Deshalb sind beispielsweise How-to-Videos so erfolgreich: Weil sie konkrete Probleme der Menschen lösen können und damit einen unmittelbaren Mehrwert für den Einzelnen schaffen. Und je höher der empfundene Mehrwert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Inhalte geteilt werden, was Ihre Reichweite beträchtlich vergrößern kann!