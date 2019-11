Inhaltsverzeichnis Erste Schritte mit GitHubs CI/CD-Werkzeug Actions Runner für die Ausführung Der erste Workflow Variablen und Secrets Matrix-Builds Artikel in c't 25/2019 lesen

Ein automatisierter Entwicklungs-Workflow, der einem die Pflichtaufgaben abnimmt, gehört heutzutage zum guten Ton in der Softwareentwicklung. Dienste wie Travis, CircleCI oder GitLab bieten solche CI/CD-Lösungen (Continuous Integration/Continuous Delivery) in der Cloud schon lange an. Mit GitHub Actions kommt nun eine mächtige in die Plattform integrierte CI/CD-Lösung hinzu.

Workflows werden in Actions durch YAML-Dateien definiert. Diese Dateien liegen zusammen mit dem Code im Repository. Die erste Version von Actions verwendete die Hashicorp Configuration Language (HCL), mit Version 2 hat GitHub zu YAML gewechselt.

Deshalb finden sich allerhand Tipps im Netz, die HCL verwenden. All diese Hinweise sind überholt. Auch die Actions für Version 1 funktionieren nicht mehr. Actions, die mit Version 2 funktionieren, finden Sie zuhauf im GitHub-Marketplace.