Excel: Spaltenmarkierung bei verbundenen Zellen

In einer Excel-Tabelle stehen zentrierte Zwischenüberschriften in verbundenen Zellen. Es ist mir nicht möglich, mit der Maus eine Spalte über eine Überschrift hinaus zu markieren; ab den verbundenen Zellen werden auch alle nebenliegenden Spalten in die Markierung aufgenommen. Warum?

Das ist eine Beschränkung von Excel. Über eine Zeile mit verbundenen Zellen hinweg lässt sich mit der Maus nicht spaltenweise selektieren. Lediglich über die gesamte Blatthöhe klappt es noch, indem Sie auf den Spaltenbezeichner (A, B, C …) klicken. Sie müssen also zunächst alle Zellverbindungen über "Start/Verbinden und zentrieren" im Abschnitt "Ausrichtung" wieder auflösen.

Künftig können Sie eine andere Methode verwenden, zentrierte Überschriften zu setzen, ohne dabei die Zellen zu verbinden: Markieren Sie die betroffenen Zellen und klicken Sie sie mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie aus dem Kontextmenü "Zellen formatieren…", um den zugehörigen Dialog zu öffnen. Sie erreichen ihn auch mit der Tastenkombination Strg+1 (Windows), beziehungsweise Command+1 (macOS). Wechseln Sie zum Reiter "Ausrichtung" und wählen unter "Horizontal" den Eintrag "Über Auswahl zentrieren". Bei dieser Methode werden die Zellen nicht verbunden und Sie können vertikal mit der Maus über die Überschriften hinaus markieren.

Anstatt Zellen zu verbinden, nutzen Sie in Excel für Überschriften besser die Formatierung "Über Auswahl zentrieren".

(swi)