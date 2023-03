Inhaltsverzeichnis Experimentierset: Modulares Breadboard bauen Achtung Mitmachprojekt! Kofferausbau Die Module CAD und 3D-Druck Stromversorgung Variationen und Erweiterungen Artikel in Make Magazin 2/2023 lesen

Am Anfang stand die Idee, ein Breadboard in eine Art kleines Pult einzubauen, das auch eine Stromversorgung mit den üblicherweise benötigten Spannungen enthält. So etwas gibt es in verschiedenen Ausstattungen auch fertig zu kaufen, angefangen mit zwei Breadboards und 4-Millimeter-Buchsen auf einer stabilen und schweren Metallplatte bis hin zu Experimentierplätzen mit Ein- und Ausgabe, Funktionsgeneratoren und programmierbaren Spannungsquellen. Ersteres ist noch günstig und bietet eine gute Standfestigkeit und etwas Komfort, Vertreter der letzteren Klasse von Experimentiersets sind sehr teuer oder werden nur an Institutionen wie Schulen oder Universitäten verkauft.

Im Preissegment dazwischen gibt es nicht nur wenig Auswahl – das Hauptproblem ist in meinen Augen, dass die integrierten Komponenten fest installiert sind. Wenn man zum Beispiel für seine Projekte eher keinen Signalgenerator und keine BNC-Buchsen braucht, sondern einen MIDI-Anschluss und Klinkenbuchsen, dann bleibt ein Großteil der Funktionen ungenutzt. Das hat mich dann auf die Idee gebracht, ein modulares System zu bauen, bei dem die Komponenten einfach ausgetauscht werden können.

Als Basis dient eine Sperrholzplatte, auf der die Breadboards liegen, umgeben von Ausschnitten, in die verschiedene austauschbare Module passen. Aber natürlich sind auch andere Materialien für die Grundplatte denkbar, bis hin zu aufwendig gestalteten Leiterplatten. Als Vorlage für die Modulgröße diente mir ein fertiges Netzteilmodul mit einer Ausschnittgröße von 72 mm × 39 mm. Alle Module sollten die gleiche Breite haben. Für mehr Flexibilität habe ich von Anfang an auch ein größeres, parallel verwendbares Format (72 mm × 51 mm) vorgesehen, um auch Module mit größerem Platzbedarf nutzen zu können. Für das kleinere Format gibt es diverse Module vom Netzteil über Funktionsgeneratoren bis hin zu Motortreibern fertig zu kaufen.