Inhaltsverzeichnis Facebook, Youtube, Instagram: Alte Inhalte finden und entfernen Facebook Instagram Twitter Youtube

Nichts ist so alt wie der Post von gestern. In den sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Youtube sammeln sich im Laufe der Jahre unzählige Beiträge, Kommentare oder Bilder. Irgendwann geraten die Inhalte für den Ersteller in Vergessenheit, sind aber für die Öffentlichkeit noch auffindbar.

Aber was vor ein paar Jahren noch witzig gemeint war kann ohne Kontext schlecht gealtert sein. Das muss nicht unbedingt das Partyfoto auf Instagram sein, sondern können auch Likes auf Twitter oder Kommentare bei einer hitzigen Youtube-Debatte sein. Es lohnt sich daher, wenn Sie die sozialen Netzwerke regelmäßig durchputzen und so Ihre Außenwirkung im Netz kontrollieren. Der seltsame Tweet oder das Insider-Bild auf Facebook soll ja schließlich nicht das erste sein, was ein Fremder von Ihnen wahrnimmt.

Die Portale machen es dem Nutzer meist nicht einfach, alte Inhalte zu löschen. Schließlich nutzen sie den Datenberg, den ihre Nutzer über Jahre hinweg anhäufen, um mehr oder weniger relevante Werbeplätze an Firmen zu verkaufen. Mit manchen Bordmitteln, speziellen Werkzeugen oder Apps kommen Sie trotzdem ans Ziel. Noch besser ist es natürlich, wenn gar keine Daten anfallen. Hier verstecken die Netzwerke die relevanten Einstellungen gerne in verschiedenen Untermenüs.