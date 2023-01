Inhaltsverzeichnis Falt-Smartphones von Motorola und Samsung im Vergleich Display und Kamera Hardware und Akku Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 1/2023 lesen

Akku, zwei Displays, Kameras: Falt-Smartphones haben bauartbedingte Eigenheiten, die sich mal positiv, mal negativ bemerkbar machen. Sie liegen zwar preislich auf einem Niveau mit den vierstellig teuren Luxus-Smartphones, bilden aber technisch eine eigene Kategorie. Wir haben das neue Motorola Razr 2022 für knapp 1200 Euro mit dem ebenso als Klapp-Handy konzipierten, derzeit etwa 700 Euro teuren Samsung Galaxy Z Flip4 und dem Tablet-ähnlichen Fold4 verglichen, das es ab 1200 Euro gibt (Stand Januar 2023).

Herzstück der Falt-Phones sind die biegsamen Displays. Das des Razr leuchtet knapp am hellsten, aber auch die Samsung-Bildschirme sind selbst in der prallen Sonne hervorragend ablesbar. Nur eine der drei Anzeigen faltet sich zumindest fast faltenfrei: Dem Razr sieht und fühlt man aufgeklappt kaum an, dass es ein biegsames Display spazieren trägt. Flip und Fold haben eine merkliche Falte im Bildschirm, die mit dem Auge sichtbar, vor allem aber mit dem Finger deutlich fühlbar ist. Die beiden horizontal faltenden Modelle Razr und Flip bringen 6,7 Zoll große Bildschirme unter, das Galaxy Z Fold4 erreicht mit 7,6 Zoll fast schon Tablet-Maße.

Die flexiblen OLED-Panels können nicht mit starrem Schutzglas versehen werden, eine weichere Schutzfolie muss reichen. Die fühlt sich nicht ganz so hart an wie echtes Glas und nimmt leichter Fingerabdrücke an. Sie reicht beim Razr bis direkt an den Bildschirmrand, bei Samsung endet sie knapp einen Millimeter vorher. Das führt dazu, dass sich in diesem Zwischenraum bei den Galaxys mit der Zeit Staub ansammelt. Mit einem – weichen! – Bürstchen kann man diesen aber schnell entfernen. Das Loch für die Frontkamera ist im Razr-Bildschirm ein wenig kleiner als beim Flip. Das Fold versteckt die innere Selfie-Cam – das große Foldable hat im äußeren Display eine weitere Frontkamera – unter dem Display, sie ist nur dann zu sehen, wenn man sie verwendet. Dann wird diese Stelle des Displays auf transparent geschaltet, um der Kamera Durchblick zu verschaffen.