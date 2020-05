Inhaltsverzeichnis Feature Phone oder Smartphone: Günstige Handys im Vergleich Branchengrößen berücksichtigen beide Plattformen KaiOS Einzelbesprechungen KaiOS Einzelbesprechungen Android Fazit

Ob günstiges Haupt- oder Zweitgerät: Für weniger als 100 Euro sind Handys zu haben, die neben WhatsApp, Google Maps und Facebook auch andere gängige Apps unterstützen. Dabei muss nicht immer Android die Plattform der Wahl sein. Mit KaiOS gibt es eine Alternative, die Feature Phones ein wenig in Richtung Smartphone rückt. Zwei Vorteile der vermeintlich einfachen Handys bleiben dabei erhalten: lange Laufzeiten und weniger Ablenkung. Wir zeigen, wo die Vorteile der beiden Plattformen in diesem Preisbereich liegen und nennen empfehlenswerte Geräte.

Günstige Android-Smartphones gibt es von zahlreichen Herstellern wie Huawei, LG, Motorola, Nokia und ZTE, KaiOS wird in erster Linie mit Nokia in Verbindung gebracht. Dass auch TCL – unter seiner Marke Alcatel – oder Panasonic entsprechende Modelle anbieten, geht ein wenig unter. Auch, da die Plattform vor allem in Deutschland ein Nischendasein fristet. Dabei wird KaiOS auch von Google finanziert – womit der Konzern sich im Einsteigerbereich einen eigenen Konkurrenten für Android schafft.

Branchengrößen berücksichtigen beide Plattformen

KaiOS ist ein Ableger von B2G OS – wiederum ein Ableger von Firefox OS. Entwickelt wird das Betriebssystem von KaiOS Technologies. Das US-Unternehmen, dessen größter Anteilseigener mit TCL ein Handy-Hersteller ist, arbeitet bereits seit 2017 an der Plattform. Seit März 2020 ist auch Mozilla involviert. Google beschränkte sich bislang auf finanzielle Unterstützung und die Entwicklung einiger KaiOS-Apps. Dazu gehören beispielsweise YouTube, Google Maps und Google Duo – aber auch der Google Assistant. Googles Investition hat aber auch andere angelockt. So gibt es unter anderem eine WhatsApp- und Facebook-App, aber auch einen Twitter-Client. Insgesamt zählt der KaiOS Store rund 400 Programme.