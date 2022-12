Fehlende Fotos in Lightroom Classic

Ich wollte ein älteres Foto in Lightroom Classic bearbeiten, bekam aber eine Meldung, dass das Foto fehlt. Offenbar habe ich es versehentlich gelöscht. Wie kann ich solche Datenbank-Inkonsistenzen aufspüren und beheben?

Lightroom öffnet Fotos nicht direkt von der Festplatte, sondern importiert zunächst nur deren Metadaten in seine Bibliothek. Erst beim Aufruf im Entwickeln-Modul greift Lightroom auf die Originaldaten zu oder meckert, dass es das betreffende Foto in Abwesenheit nicht bearbeiten kann.

Beim Import erstellt der Raw-Entwickler auch ein Vorschaubild. Die Standardvorschaugröße beträgt bei Lightroom Classic 2048 Pixel an der langen Kante. Der Datenbankeintrag besteht weiter, auch wenn das Originalfoto, auf das er verweist, außerhalb von Lightroom gelöscht oder verschoben wurde. Aufgrund der relativ hohen Vorschauauflösung ist also nicht unbedingt ersichtlich, welche Fotos fehlen.

Im Bibliotheksmodul erscheint ein kleines Ausrufezeichen in der rechten oberen Ecke des Vorschaubilds, wenn das Originalfoto fehlt. Allen ins Leere führenden Verweisen kommt man in der Bibliothek über den Menübefehl "Bibliothek/Nach allen fehlenden Fotos suchen" auf die Spur. Lightroom durchforstet dann die gesamte Bibliothek inklusive Unterordner und präsentiert sämtliche Karteileichen in einer Übersicht. Im Kontextmenü kann man den Eintrag über "Im Explorer anzeigen" neu verknüpfen. Die Option "Nach zugehörigen fehlenden Fotos suchen" verknüpft andere Fotos im betreffenden Ordner gleich mit. Lassen sich die Fotos aber nirgends finden, bleibt nur, den Datenbankeintrag über "Foto entfernen" zu löschen. Exportieren kann man die von Lightroom erstellten Vorschaubilder nicht.

Der Menübefehl "Nach allen fehlenden Fotos suchen" listet in Lightroom Classic alle Datenbankeinträge auf, die ins Leere führen.

(akr)