Fehlende Treiber stoppen Windows-Neuinstallation

Ich möchte Windows 11 auf meinem neuen Rechner installieren, scheitere aber selbst mit einem über das Media Creation Tool frisch erstellten, aktuellen Installationsmedium daran, weil laut Windows Treiber fehlen.

Auch das neueste Installationsmedium bringt nicht immer alle Treiber mit. Manchmal unterscheidet sich auch nur die PCI-ID der Hardware, weshalb der Windows-Installer eigentlich bekannte Komponenten nicht erkennt. Die beiden Hauptverdächtigen sind in der Regel die Laufwerkscontroller oder die Netzwerktreiber. Erstere benötigt Windows, um überhaupt Laufwerke als Installationsziele zu erkennen, letztere, um Treiber während der Installation nachzuladen oder spätestens, um die Installation mit einem Microsoft-Account zu verknüpfen.

Sie müssen Windows manuell mit den Treibern füttern, die Sie zunächst auf einem anderen Rechner von der Herstellerseite des PCs oder Mainboards herunterladen. Entpacken Sie die Treiber in ein Verzeichnis auf einem USB-Stick, starten Sie die Windows-Installation erneut und drücken Sie im Fenster, in dem Sie die verfügbaren Ziellaufwerke angezeigt bekommen, unten links auf "Treiber laden". Im folgenden Dialog navigieren Sie zum Verzeichnis auf dem USB-Stick, in dem die fehlenden Treiber liegen, bestätigen die Auswahl und lassen Windows die Geräte nun mit der gegebenen Nachhilfe erkennen. Anschließend sollte die Installation durchlaufen.

Meckert der Windows-Installer über fehlende Treiber, können Sie ihm während der Installation welche nachreichen.

