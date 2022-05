Fehlendes Feature in einer Weboberfläche

Wir nutzen dienstlich eine Anwendung, die komplett im Browser läuft. Jetzt fragte mich ein Kollege, ob ich eine neue Funktion schon gesehen und benutzt habe – bei mir gibt es diese aber einfach nicht. Ich habe schon den Cache geleert und einen anderen Browser ausprobiert, das Menü erscheint aber nicht. Woran kann das liegen?

Möglicherweise setzt der Hersteller sogenannte "Canary Deployments" ein. Bei dieser Strategie bestimmt ein Zufallsgenerator, wer eine neue Funktion bekommt. Am Anfang haben wenige Nutzer Zugriff auf das Feature, später steigert man den Anteil immer weiter, bis alle damit versorgt sind. Der Vorteil: Gibt es Probleme, bekommt der Support nur einen Bruchteil der immer gleichen Fehlermeldungen. Viele große Anbieter setzen auf diese Strategie, insbesondere wenn sie ihre Infrastruktur mit Containern in einem Kubernetes-Cluster betreiben.

Ein ähnliches Vorgehen ist der A/B-Test: Dabei teilt ebenfalls ein Zufallsgenerator die Nutzer in Gruppen. Beide bekommen eine etwas andere Oberfläche zu sehen, zum Beispiel eine andere Anordnung der Angebote in einem Webshop. Nach einiger Zeit kann der Betreiber auswerten, welche Variante sich besser geschlagen hat. In einem Webshop würde man das zum Beispiel an der Zahl der verkauften Artikel messen. (jam)