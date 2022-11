Inhaltsverzeichnis Fehlerbehandlung für Programmieranfänger: Code in Visual Studio 2022 reparieren Einfachheit ist Trumpf Arten von Fehlern Fehler beim Codieren erkennen Laufzeitfehler und Exception Handling Exception Handling Logische Fehler und Debuggen

Jeder Programmierer macht Fehler – völlig unabhängig davon, wie lange man bereits programmiert. Zweifeln Sie also nicht an Ihrem Können, falls schon wieder etwas nicht funktioniert und lernen Sie anhand dieses Artikels, wie Sie Code zum Laufen bekommen.

Der Artikel richtet sich vorrangig an Programmieranfänger, die mit Microsoft Visual Studio arbeiten – ist aber auch für erfahrene Entwickler interessant. Er bietet eine Reihe an allgemeinen Tipps und Hinweisen, die bei Problemen in jeder beliebigen Programmiersprache weiterhelfen können.

Starten wir also direkt mit den Basics: dem Vorbeugen von Fehlern. Stellen Sie zu Beginn des Programmierens einige grundlegende Überlegungen darüber an, wie das gesamte Programm und seine Benutzeroberfläche aufgebaut sein sollten – und zwar auf Papier. Welche Aufgabe soll das Programm erfüllen? Welche Steuerelemente können eingesetzt werden? Was soll passieren, wenn eines davon genutzt wird? Versuchen Sie anschließend nicht, das gesamte Programm mit all seinen komplexen Bestandteilen auf einmal zu entwickeln. Das ist der größte Fehler, den Einsteiger (und manchmal auch Fortgeschrittene) machen können.