Finanzsoftware Banking4 synchronisieren

Die Finanzsoftware Banking4 von Subsembly kann sich per Cloud synchronisieren, damit PC und Smartphone auf den gleichen Datenbestand zugreifen. Doch am PC fragt die Anwendung nun bei jedem Schließen, ob der aktuelle Stand der Kontodatei in die Cloud geschrieben werden soll, und nach dem Warten auf den abgeschlossenen Transfer muss man sie dann nochmal verlassen, das ist sehr lästig. Geht das nicht einfacher?

Wenn Sie einen der unterstützten Clouddienste (Dropbox, Google Drive, OneDrive, WebDAV) am PC installiert haben, können Sie am PC die Synchronisierung in Banking4 abschalten, weil sich dann die Anwendung des Clouddienstes darum kümmert. Nur die Mobil-App muss weiter selbst synchronisieren.

Die Banking4-Anwendungen auf PC und Smartphone greifen zur Cloud-Synchronisierung direkt auf die APIs der Clouddienste zu und speichern dort die Kontendatei unter /Anwendungen/Banking4 ab; sie informieren beim Starten und Beenden den Nutzer, wenn Neuerungen hoch- oder heruntergeladen werden sollten. Wenn Sie den Clouddienst sowieso am PC nutzen, befindet sich dieses Verzeichnis automatisch auf dem Rechner, sodass Banking4 auf PC-Seite nicht eingreifen muss.

Überprüfen Sie zuerst, ob Ihre Kontendateien (.sub) im genannten Verzeichnis innerhalb Ihrer Cloud-Synchronisation (beispielsweise <Benutzername>/Onedrive) auftauchen. Danach gehen Sie in der PC-Anwendung von Banking4 auf den Menüpunkt "Cloud/Cloud-Verbindung trennen", danach auf "Datentresor/Speicherordner". Dort klicken Sie auf den Pfeil bei "Speicherort für Datentresore" und wählen das genannte Verzeichnis aus.

Falls Sie bisher die Backups der SUB-Dateien in einem Unterverzeichnis des bisherigen Kontodatenverzeichnisses gespeichert haben, sollten Sie das direkt auch ändern, indem Sie in diesem Fenster darunter den "Speicherort für automatische Backups" auf ein noch anzulegendes Unterverzeichnis unter Banking4 setzen. Nach dem Schließen des Speicherort-Fensters sollte Banking4 sofort die Kontodatei vom neuen Ort anzeigen; zu erkennen ist sie anhand des aktuellen Datums, das Banking4 ausgibt.

Nun können Sie – nach einigen Testläufen – die Kontendateien von den bisherigen Speicherorten löschen und die dortigen Backups je nach Sicherheitsbedürfnis entweder löschen oder ins neue Backup-Verzeichnis verschieben. Ab jetzt kümmert sich auf PC-Seite Ihr Dropbox-, OneDrive- oder sonstiger Cloud-Client im Hintergrund um die Synchronisierung. Einen Nachteil hat diese Lösung: Sollte beim Dateitransfer etwas schiefgehen, bekommt Banking4 das nicht mit und kann daher keine Warnung ausgeben. Etwaige Fehlermeldungen finden Sie nur noch in Ihrem Cloud-Client.

(jow)