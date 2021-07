Inhaltsverzeichnis Fire-TV-Stick: So programmieren Sie eigene Smart-TV-Apps für Fire OS Per Stick zum Smart-TV Applikationen und Debugging LeanBack-Applikation – mit und ohne Google Webtechnologien und Soziales Fazit

Der Einstieg in Smart-TV-App-Programmierung für Amazons Fire OS ist in Hinblick auf die Hardware kostengünstig: Statt einen teuren Smart-TV zu kaufen, verwandelt man mit einem Fire-TV-Stick auch ältere Fernseher oder HDMI-Monitore in Smart-TVs und kann die selbst entwickelte App darauf ausprobieren.

Auch in Hinblick auf die vorausgesetzten Kenntnisse ist die Einstiegshürde niedrig: Da Fire OS auf Android basiert, ist aus technischer Sicht vergleichsweise wenig Umlernen voraussetzt, wenn man schon Apps für Android-Smartphones entwickelt hat. Kenntnisse in Android, Android Studio und Java bilden die Grundlage für eigene Experimente.

Wir zeigen, wie Sie ihr Gerät smart machen, wie Sie eine erste eigene App entwickeln und diese auf dem Smart-TV ausführen lassen. Bei der App-Entwicklung verwenden Sie Googles LeanBack-Bibliothek – die stellen wir Ihnen genauer vor.