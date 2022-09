Firefox will immer alle Cookies löschen

Mein Firefox löscht Cookies nach jedem Beenden, was ich gerne abstellen würde. Die entsprechende Option "Cookies und Website-Daten beim Beenden von Firefox löschen" ist in den Einstellungen aber ausgegraut und ich kann sie nicht abwählen. Wie kann ich die Einstellung ändern?

Firefox verhält sich hier etwas kompliziert und missverständlich. Über der Option sollte diese Meldung stehen: "Wenn der Private Modus immer verwendet wird, löscht Firefox Cookies und Website-Daten beim Beenden." Das bezieht sich aber nicht auf die üblichen privaten Fenster, sondern bedeutet, dass Firefox aktuell jedes Fenster wie ein privates handhabt – und daher grundsätzlich Cookies beim Beenden löscht.

Sie müssen Firefox also zuerst dieses Verhalten abgewöhnen und können dann manuell über die Cookie-Löschung verfügen: Scrollen Sie in den Einstellungen weiter nach unten zu "Chronik". Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder ist dort bei "Firefox wird eine Chronik" der Wert "niemals anlegen" ausgewählt. Stellen Sie um auf "anlegen" oder "nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen". Nach einem Neustart, den Firefox per Dialog einfordert, können Sie die ursprüngliche Option an- und abwählen.

Falls dagegen bereits "nach benutzerdefinierten Einstellungen anlegen" ausgewählt ist (oder Sie darauf umstellen), stellen Sie sicher, dass direkt darunter die Zusatzoption "Immer den Privaten Modus verwenden" nicht ausgewählt ist. Auch hier erfordert Firefox einen Neustart, wenn Sie das Häkchen entfernen, und danach können Sie die ursprüngliche Option zur Cookie-Löschung nutzen.

Die Firefox-Einstellungen unter "Cookies und Website-Daten" interagieren mit denen unter "Chronik", was nicht offensichtlich ist.

(syt)