Inhaltsverzeichnis Fix und fertig vom Dienstleister: Das taugen gerahmte Fotodrucke Sechs Überraschungspakete

Was der Preis verrät Einzelbesprechungen Fazit Artikel in c't Digitale Fotografie 2/2020 lesen

Ein Druck an der Wand, ansprechend präsentiert, wertet jeden Raum optisch auf und sorgt für Gemütlichkeit. Inzwischen bieten etliche Fotodruckdienstleister Komplettsets aus Print und Rahmen an. Zielgruppe sind alle, die keine Möglichkeit oder Zeit haben, beides einzeln zu besorgen und anschließend noch zusammenzubasteln. Dabei gibt es sowohl günstige Lösungen als auch Ausführungen, die getrost in einer Kunstgalerie Platz finden könnten.

Sechs Überraschungspakete

Wer jetzt denkt, dass die sechs Pakete mehr oder weniger den gleichen Inhalt haben sollten, den müssen wir leider enttäuschen. Nicht nur die Verpackungen fielen durch unterschiedliche Formate auf. Die zusätzlichen Schutzmaßnahmen für Lack, Ecken und Kanten reichten von "nicht vorhanden" (Cewe) bis "unverwüstlich" (Whitewall).

Das Interessanteste aber waren die Größen. Jeder Anbieter gestaltet das Produkt anders. Wir bestellten das jeweilige Angebot von 20 × 20 Zentimetern und erhielten Rahmengrößen zwischen 20 (Meinfoto) und 31 Zentimetern (Posterxxl) sowie Bildgrößen von 11 (Meinfoto) bis 20 Zentimetern (Whitewall).