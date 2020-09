Inhaltsverzeichnis Flight Simulator: Der große Tuning-Guide – gute Grafik auch auf älteren Systemen Mit 25 fps immer noch gut spielbar CPU und GPU: Die richtige Balance Grafik-Einstellungen optimieren Weitere Grafik-Einstellungen

Beeindruckende Bilder wie kaum ein Spiel zuvor zaubert der Microsoft Flight Simulator aufs Display. Dafür braucht man aber nicht unbedingt den allerschnellsten Gaming-PC – erfreulicherweise ist das Spiel selbst mit älterer Hardware sehr gut spielbar und sieht mit den richtigen Einstellungen auch dann schick aus.

Zahlreiche Optionen erlauben detailliertes Feintuning am Flight Simulator, das Spiel nimmt den Nutzer dabei aber nur wenig an die Hand. Wir dröseln daher in diesem Guide auf, welche Einstellungen bessere Performance versprechen und womit man ohne große optische Einbußen Leistung gewinnt. Zusätzlich betrachten wir, welchen Einfluss die Online-Verbindung hat.

Zu Beginn sei angemerkt, dass der Flight Simulator nicht auf extrem hohe Frameraten auslegt ist. Schon unser Performance-Check machte zwei Dinge deutlich: Selbst mit einer Nvidia Geforce 2080 Ti, eine der schnellsten Spieler-Grafikkarten überhaupt, und einem Intel Core i9-9900K waren in anspruchsvollen Szenen bei weitem keine 60 Bilder pro Sekunde drin. Die sind aber auch gar nicht nötig, weil sich der Flight Simulator aufgrund der langsamen Spielgeschwindigkeit auch mit der Hälfte flüssig anfühlt.