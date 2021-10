Inhaltsverzeichnis Flyer professionell planen und gestalten mit Adobe InDesign Format und Falzarten Das Format in InDesign anlegen Das Layout

Im Unterschied zur digitalen Werbung besitzt ein Flyer Eigenschaften, die ihn sehr hochwertig erscheinen lassen: So legen Sie zu Beginn das Layout exakt so an, wie es am Schluss aussehen soll und haben somit die größtmögliche Kontrolle über das optische Erscheinungsbild. Zudem gewinnt der gedruckte Flyer durch ein außergewöhnliches Format, hochwertiges Papier oder einen anderen, ganz besonderen Bedruckstoff auch an Exklusivität. Oberflächen-Veredelungen oder Sonderfarben machen Ihren Flyer zu einem echten Hingucker.

Ein guter Flyer entsteht also nicht nur dadurch, dass etwas Text und einige Bilder auf einem Blatt Papier gedruckt werden und das Dokument dann ein- bis zweimal gefaltet wird. Vielmehr sollten die Inhalte sowie die Machart des Flyers gut geplant werden. Der folgende Artikel liefert Ihnen wertvolle Tipps zur Planung eines gelungenen Flyers und zeigt die Grundlagen der Umsetzung mit Adobe InDesign.

Format und Falzarten

Die meisten Flyer sind in Wickelfalz angelegt und zeigen sechs nahezu gleich große Seiten. Jeweils drei Seiten liegen dabei auf dem Druckbogen nebeneinander, der Einfachheit halber hat sich ein Flyer-Format etabliert, bei dem der Druckbogen das A4-Maß, also 297 mm x 210 mm einnimmt.