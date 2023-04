Inhaltsverzeichnis Foodfotografie: Das eigene Kochbuch planen und entwerfen Immer an den Leser denken Schritt 1: Planung des Kochbuchs Schritt 2: Equipment fürs Fotografieren Schritt 3: Wichtige Einstellungen in Kamera und Smartphone Schritt 4: Geeignete Plätze zum Fotografieren finden Schritt 5: Den Ablauf planen Schritt 6: Bildideen umsetzen Schritt 7: Foodstyling Schritt 8: Bildbearbeitung Schritt 9: Ihr Buch designen Artikel in c't Fotografie 2/2023 lesen

Kochen und Backen ist für viele Menschen eine Leidenschaft, und noch nie war es so einfach, ein persönliches Kochbuch zu erstellen wie heute. Egal ob gedruckte Version oder E-Book, alles steht und fällt mit einer guten Planung und ansprechenden Bildern.

Denn die Rezepte können noch so lecker sein: Regen die Bilder nicht zum Nachkochen an, weil sie zu dunkel oder verwackelt sind, oder besitzt das Kochbuch keinen roten Faden und wirkt unstrukturiert, ist es schade um die Zeit, die Sie investieren. Doch wenn Sie ein paar einfache Schritte und Tipps befolgen, werden Sie feststellen, dass es richtig Spaß macht und gar nicht so schwer ist, Ihr eigenes Kochbuch zu gestalten.

Immer an den Leser denken

Die wichtigste Frage, die Sie zuerst klären sollten: Für ist Ihre Rezeptsammlung gedacht? Das können Menschen sein, die Sie kennen – Familie, Freunde, Bekannte oder vielleicht der nette Postbote. Danach richtet es sich, ob es eher familiär-persönlich oder freundschaftlich geschrieben und aufbereitet wird. Ist es für Ihre Familie gedacht, können Sie freier und persönlicher schreiben, als wenn Sie eines für liebe Kollegen erstellen. Von Ihrer Zielgruppe hängt Ihre Schreibweise ab.