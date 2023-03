Inhaltsverzeichnis Forensik: Malware-Analyse per OSINT und Sandbox Google Dorks

Twitter Virus Total: Sicher suchen mit dem Hashwert Abuse.ch: Vielseitige Alternative aus der Schweiz Sandboxes für die schnelle Analyse Umfangreiches Berichtswesen Fazit Artikel in iX 3/2023 lesen

Die einzelnen Stadien der Schadsoftwareanalyse unterscheiden sich im Detailgrad der Ergebnisse und im benötigten Vorwissen. Der erste Teil dieser Artikelserie hat sie im Überblick vorgestellt. Die erste Phase ist fast immer eine Onlineanalyse, die schnell und mit relativ geringem Aufwand zu einer ersten Einschätzung gefundener potenzieller Schadsoftware führt. Dieses Hinzuziehen öffentlich zugänglicher Informationen gehört zu den Open Source Intelligence Techniques (OSINT), ein Begriff, der im Geheimdienstmilieu geprägt wurde, aber auch im Journalismus Verwendung findet.

Die Ziele von OSINT können sehr unterschiedlich sein: Finden personenbezogener Daten, Standortidentifikation per Bildersuche und vieles mehr. Einen allgemeinen Überblick dazu liefert das OSINT-Framework, eine umfangreiche Sammlung von Analysemöglichkeiten, sortiert nach der Art der Artefakte. Bei der Malware-Analyse steht die Suche nach den Indicators of Compromise (IoCs) im Vordergrund, also nach allen Merkmalen, die auf eine Schadsoftware hinweisen. Ziel ist es, identifizierte Artefakte abzugleichen, um deren Gefährlichkeit zu prüfen und daraus neue Ansätze für die weitere Analyse zu gewinnen.

Darüber hinaus kann OSINT ein Mittel sein, die aktuelle Bedrohungslage zu beobachten, um sich zukünftig besser vor Schadsoftware zu schützen, also Threat Intelligence zu betreiben und so Hintergrundinformationen zu aktuellen Malware-Angriffen und bekannten Tätergruppierungen zu sammeln. Hilfreich hierbei ist das MITRE ATT&CK Framework (MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge). Es handelt sich um eine Wissensdatenbank, die das Vorgehen von Cyberangreifern beschreibt, geordnet nach Phasen des Angriffs und Zielplattformen.