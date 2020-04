Inhaltsverzeichnis Foto-Experimente zuhause: Highspeed-Fotografie mit Wasserballons Materialliste



Set aufbauen Kamera einstellen, Blitze einrichten Schritt für Schritt: Bilder aufnehmen Artikel in c't Digitale Fotografie 7/2020 lesen

Als wir uns das erste Mal mit der Fotografie von zerplatzenden Wasserballons beschäftigten, agierten wir nach der Methode "Versuch und Irrtum". Wir produzierten jede Menge zerplatzte Ballons und nur einige attraktive Bilder.

Warum war das so? Zu diesem Zeitpunkt besaßen wir noch keine schlaue Steuerungseinheit, welche die Blitzgeräte genau im richtigen Moment auslöst. Die schönsten Wasserskulpturen sind nur einen sehr kurzen Augenblick nach dem Anstechen der Ballons sichtbar. Wenn wir versuchten, im Moment des Knalls per Hand eine Aufnahme zu machen, war es meist schon zu spät. Die Kamera benötigt zu viel Zeit, um auszulösen und das Bild aufzunehmen. Für konsistente Ergebnisse muss geblitzt werden, während die Belichtung bereits läuft.

Praktischerweise bietet der Zubehörhandel Geräte an, mit denen Blitzgeräte über Schallsensoren ferngesteuert werden können (zum Beispiel von Hähnel, Miops, Eltima Electronic). Damit feuern die Blitze ohne Verzögerung genau in dem Moment, in dem der Ballon angestochen wird. Und da das Blitzlicht nur sehr kurz aufleuchtet, wird die schnelle Bewegung perfekt eingefroren und scharf abgebildet. Der folgende Workshop führt Sie Schritt für Schritt durch den Set-Aufbau und die Aufnahme. Lassen Sie es mal so richtig knallen.