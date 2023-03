Inhaltsverzeichnis Foto-Reiseführer: Das Rheinische Braunkohlerevier Anreise zum Rheinischen Braunkohlenrevier Mit dem Rad oder zu Fuß Riesige Maschinen als Motiv Verlassene Geisterdörfer Artikel in c't Fotografie 8/2022 lesen

Das Rheinische Braunkohlerevier ist eines der umstrittensten Projekte zur Energiegewinnung in Deutschland. Aktuell erlebt die Energiegewinnung durch Braunkohle einen neuen Schub, um die Auswirkungen der drohenden Energiekrise abzufedern. Allerdings hinterlässt der Braunkohletagebau tiefe Spuren in der Landschaft, zerstört ganze Dörfer sowie Gemeinden und verändert die Infrastruktur einer ganzen Region.

Trotzdem lohnt sich ein Besuch des Braunkohlereviers. Einerseits, um die Ausmaße der Abbaugebiete einmal mit eigenen Augen zu sehen, andererseits bietet es viele interessante Fotomotive. Riesige Schaufelbagger, endlose Förderanlagen, verlassene Dörfer und Autobahnen.

Anreise zum Rheinischen Braunkohlenrevier

Unsere Tour durch das Revier führt zu den drei Tagebaugebieten in der Region: Garzweiler im Norden, Hambach im Südosten und Inden im Südwesten. Mit dem Auto erreicht man das Braunkohlerevier vom Ruhrgebiet aus in etwa einer Stunde und von Köln ist man in einer guten halben Stunde dort.