Inhaltsverzeichnis Fotografie in der Goldenen Stunde: Kreatives Spiel mit Licht und Schatten Der perfekte Himmel

Ausrüstung Lichtsituationen: Position, Streiflicht, Gegenlicht Goldene Landschaften Pflanzenfotografie Tierfotografie Artikel in c't Digitale Fotografie 4/2020 lesen

Der Abend beginnt und die Sonne neigt sich zum Horizont. Doch bevor sie verschwindet, flutet sie den Himmel mit warmem Licht und färbt ihn goldgelb bis orange. Es ist ihr Abschiedsgeschenk an den Tag. Wälder, Wiesen und Hügel baden in einer sanften Atmosphäre, gestreichelt von den Sonnenstrahlen, die alles sanft umhüllen. Pflanzen neigen ihre Köpfe und schließen ihre Blüten. Wildtiere wagen sich aus den Wäldern. Der Wind flaut ab. Seen spiegeln das goldene Licht und verwandeln es in kleine Glitzersterne. Die Goldene Stunde ist angebrochen.

Es ist das goldgelbe Licht, das dieser Zeit ihren Namen gibt. Dieses entsteht kurz vor und nach Sonnenunter- sowie kurz vor und nach Sonnenaufgang, wenn sich die Sonne zwischen sechs Grad unterhalb und sechs Grad oberhalb des Horizonts befindet. Je flacher der Winkel, umso größer die Entfernung, die das Licht durch die Erdatmosphäre zurücklegen muss. Nun muss man wissen, dass die Regenbogenfarben des Sonnenlichts eine unterschiedliche Wellenlänge haben. In der Goldenen Stunde erreichen uns nur die warmen Farbtöne, weil die kurze Wellenlänge der blauen Anteile früher gestreut wird.

Die Dauer der Goldenen Stunde hängt von Breitengrad und Jahreszeit ab. In Mitteleuropa währt sie ungefähr 60 Minuten. In der Nähe des Äquators ist sie deutlich kürzer – im Norden hält diese Stimmung länger an. Innerhalb der Polarkreise stellt die Mitternachtssonne einen Extremfall dar, wenn zur Sommersonnenwende die Sonne nicht tiefer als 6 Grad unter den Horizont sinkt und die Goldene Stunde die ganze Nacht über währt.