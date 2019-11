Inhaltsverzeichnis Fotografie mit Langzeitbelichtung: Lightpainting für Veranstaltungen Mit Licht malen Ausrüstung: Kamera, Zubehör, Lightpainting-Material DIY: Lightpainting-Tools It’s Showtime: Fotopraxis 3D-Effekte gestalten Personen im Bild Workshop: Doppeltes Lottchen Fantasiewelten erschaffen Fazit Artikel in c't Digitale Fotografie 6/2019 lesen

Lichtfiguren stehen wie von Geisterhand zwischen den Gästen, bunte Nebel und Strukturen verwandeln die Partylocation in ein Spukschloss: Beim Lightpainting – zu Deutsch: Lichtmalerei – entstehen erstaunliche Kunstwerke, die jedes herkömmliche Partybild in den Schatten stellen. Gerade Feste mit jungem Publikum oder solche, wo einander vertraute Menschen gemeinsam feiern, lassen sich gut durch dieses Angebot bereichern. Beispielsweise ein achtzehnter Geburtstag oder eine Junggesellenparty, aber auch Firmenevents, Vereinsjubiläen und Klassentreffen.

Zauberwerk ist das alles nicht. Vielmehr verbindet die Lichtmalerei solides Fotohandwerk mit einem kreativen Gespür für Bildgestaltung. Deshalb wollen wir uns dem Zusammenspiel von Lichtquelle, Bewegung und Langzeitbelichtung nun einmal genauer widmen.

Mit Licht malen

Am einfachsten lassen sich Lightpainting-Aufnahmen in einem abgedunkelten Raum realisieren. Lichtquellen, wie Lichtkegel hinter einem Vorhang oder die Notbeleuchtung über einer Tür, leuchten den Bereich ungewollt aus und stören so die Aufnahme.