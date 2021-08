Fotopraxis: Die Balance zwischen Technik, Bildgestaltung und Empathie finden

Sicher: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Doch damit eine Fotografie „sprechen“ kann, muss sie dem Betrachter vermitteln, was sie zeigt. Um das zu erreichen, sollten Fotografierende Technik und Bildgestaltung beherrschen, um zur richtigen Zeit und am richtigen Ort den Auslöser zu drücken. Das Titelbild zeigt Fabiola Minda, eine Tierschützerin aus Mompiche, Ecuador. Sie strotzt Jahr für Jahr Sturmfluten und Erdbeben, um den streunenden Hunden, Katzen und Pferden ein Heim zu bieten. Auch wenn das bedeutet, ihre Hütte am Strand immer wieder neu zu errichten.