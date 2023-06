Inhaltsverzeichnis Fotoreiseführer Nordseeküste: Spannende Locations von der Elbe bis zum Skagerrak Die Nordsee Sankt Peter-Ording Amrum und die nordfriesischen Inseln Hoch im Norden – Skagen Artikel in c't Fotografie 8/2021 lesen

Unsere Tour führt Sie nördlich der Elbmündung von Sankt Peter-Ording über die nordfriesischen Inseln bis zur Nordspitze Dänemarks am Skagerrak. Dazwischen liegen gut 600 Kilometer Nordseeküste. Im Mittelpunkt stehen drei ausgesuchte Ziele, die sich in ihren Reizen ähneln: endlose Küsten mit Weitblick, faszinierende Dünenlandschaften und eine raue Nordsee mit gezeitentypisch wechselnden Gesichtern.

In einer solchen Umgebung wird der fotografische Blick geschärft. Ein endloser Horizont kann als Motiv sowohl in extremen Formaten umgesetzt als auch durch den Vordergrund eingerahmt werden. Strandgut, maritime Objekte und von Wasser, Wind und Wellen erschaffene Details fokussieren die Motivsuche. Und die Gezeiten lassen die Küstenlinie von Minute zu Minute in einer anderen Perspektive erscheinen.

Die Nordsee

Die Nordsee erstreckt sich als Randmeer des Atlantiks im Süden vom Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien bis hoch nach Norwegen, wo sie in das europäische Nordmeer übergeht. Das vergleichsweise kleine Meer erreicht stellenweise Tiefen von über 700 Metern. Der Tidenhub – der Unterschied zwischen Hoch- und Niedrigwasser bei Ebbe und Flut – zeigt sich an der Nordseeküste besonders im Wattenmeer sehr eindrücklich. Das seit vielen Jahren als UNESCO Naturerbe geltende Küstengebiet umfasst die gesamte deutsche Nordseeküste sowie Teile der niederländischen und dänischen Küste. Entlang dieser Küstenlinie haben sich im Laufe der Jahrtausende durch ständige Meeresbewegungen Sandbänke gebildet, die zu einer Inselkette wuchsen. Diese sogenannten Barriereinseln schützen die dahinter liegende Küste vor Stürmen und Sturmfluten. In Deutschland gehören die west-, ost- und nordfriesischen Inseln genauso dazu wie die Halligen.