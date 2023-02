Inhaltsverzeichnis Fotostadt Neapel: Das sind die besten Fotospots Überblick

In den letzten Jahren ist eine Reise in die italienischste aller Städte in den Fokus vieler Fotografen gerückt. Das quirlige Treiben in den bunten, engen Gassen, der Reichtum an Kunst und Kultur und die vielen unterschiedlichen Gesichter dieser Stadt bringen unzählige Motive vor die Kamera und lassen das Herz eines jeden Fotografen höherschlagen.

Überblick

Als guter Startpunkt für eine Neapelbesichtigung empfiehlt sich ein Blick von oben auf die Stadt. Die Standseilbahn an der Station Montesanto verbindet im Zehn-Minuten-Takt den unteren Teil der Stadt mit dem Vomero-Hügel. Von der Haltestelle Morghen ist es nur ein kurzer Fußweg zum Castel Sant’Elmo, einer Festung aus dem 14. Jahrhundert.

Allein der Weg hinauf zum Innenhof der Burganlage bietet herrliche Motive durch Rundbögen auf das azurblaue Meer. Oben angekommen, begeistert der spektakuläre 360-Grad-Rundumblick in 250 Metern Höhe auf den Golf von Neapel, auf die Stadt und den omnipräsenten Vesuv.