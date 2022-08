Foxit: Stempel mit Namen versehen

Ich benutze den Foxit PDF Reader, um PDFs zu korrigieren beziehungsweise nach dem Korrekturlesen freizugeben. Damit man schon in der Vorschaukachel im Windows-Explorer sieht, dass die Datei bearbeitet wurde, klatsche ich meistens einen Stempel wie "geprüft" aus der Kommentar-Menüleiste von Foxit aufs PDF und speichere es so. Dummerweise trägt der Stempel ein seltsames Namenskürzel, mit dem niemand was anfangen kann. Wie kann ich das ändern?

Am einfachsten geht es, indem Sie im Menü "Datei" das Untermenü "Einstellungen" wählen und im aufklappenden Fenster den Eintrag "Identität". Der Anmeldename entspricht dem Kürzel, das auf dem Stempel zu sehen ist. Irritierenderweise kann man zwar in diese Zeile hineinklicken, sie aber nicht ändern. Der Workaround ist einfach: Tragen Sie einfach in den Feldern "Vorname" beziehungsweise "Vor- und Nachname" ein, was der Stempel anzeigen soll.

Den Namen oder das Kürzel für die Beschriftung von Stempeln im Foxit PDF Reader legen Sie über "Einstellungen/Identität" fest.

(mil)