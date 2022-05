Fritzbox: Rufnummer von Mobilteil unterdrücken

Ich muss einen Anruf tätigen, bei dem der Angerufene meine Telefonnummer nicht sehen soll. Als Telefon dient mir ein Mobilteil, das mit meiner Fritzbox verbunden ist. Kann ich die Rufnummer damit unterdrücken?

Ja. Wählen Sie den Befehlscode *31# vorweg, um für ein einzelnes Gespräch die Nummer zu unterdrücken. Sie können die Nummer aber auch ohne Auswendiglernen eines solchen Codes unterdrücken, und das dann auch dauerhaft: Verbinden Sie sich via Browser mit der Bedienoberfläche Ihrer Fritzbox. Unter "Telefonie/Telefoniegeräte" sind Ihre angeschlossenen Geräte aufgelistet, Ihr Mobilteil gehört dazu. Rechts neben dessen Eintrag in der Liste klicken Sie auf das Symbol mit dem Stift, um die Einstellungen des Mobilteils zu bearbeiten. Im Reiter "Merkmale des Telefoniegerätes" setzen Sie das Häkchen vor "Eigene Rufnummer unterdrücken …" und klicken Sie auf "OK". Ob es geklappt hat, können Sie beispielsweise mit einem Testanruf auf Ihrem Smartphone herausfinden.

Haben Sie anschließend jenen Anruf getätigt, um den es Ihnen geht, können Sie das Häkchen wieder löschen. Wenn Sie das unterlassen, bleibt die Unterdrückung dauerhaft aktiv. Beachten Sie, dass die Nummernunterdrückung auf diese Weise nicht universell, sondern wirklich nur für das ausgewählte Gerät gilt. Falls Sie mehrere Telefone besitzen, können Sie auf diese Weise eines davon für die dauerhafte Unterdrückung konfigurieren, während bei Nutzung der anderen die Nummer stets angezeigt wird.

(axv)