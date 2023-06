Inhaltsverzeichnis Fritzbox als Smart-Home-Zentrale: Die Grundeinrichtung Nutzen und Spaßeffekt

Exkurs: Lebensdauer DECT-Smart-Home Smart-Home-Clients mit der Fritzbox verbinden E-Mail-Benachrichtigung einstellen Was fehlt, was hakt Schlusswort Artikel in c't 16/2023 lesen

Normalerweise startet eine Praxisanleitung für den Smart-Home-Betrieb ohne Umschweife mit der Problemstellung, fügt Klick-Rezepte zur Lösung an und ist damit schnell auserzählt. Und tatsächlich besteht dieser Artikel größtenteils aus Abschnitten zur Konfiguration der Fritzbox-Dienste MyFritz und Push-Mails, inklusive einiger Besonderheiten für den Smart-Home-Betrieb im Zusammenspiel mit AVMs neuem FRITZ!Smart-Gateway, der Kürze halber folgend nur Fritzsmart.

Aber seit Amazon, Apple, Google, Samsung und viele andere Firmen die Flegeljahre der Smart-Home-Technik mit dem Universalstandard Matter beenden wollen, ist das Thema in aller Munde. Matter soll Apples HomeKit, Googles Nest, Zigbee und Bluetooth und andere Smart-Home-Systeme vereinen, was die Auswahl, Einrichtung und Bedienung der diversen Geräte erleichtern soll. Bisher hat aber kein Protagonist schlüssig erklärt, wie die Bedienoberfläche eines Routers und dessen Smartphone-App aussehen könnte, der grundverschiedene Smart-Home-Systeme unter denselben Hut bringen soll. Die Deutsche Telekom bietet zwar mit Home Base 2 ein Gateway für vier verschiedene Smart-Home-Systeme an, aber es stützt sich auf eine Cloud, die man aus Sicherheitsgründen vermeiden will.

Da kommt der Vorstoß des Routerherstellers AVM gerade recht: Die Berliner päppeln jetzt nicht nur das Smart-Home-Mauerblümchen DECT ULE, sondern binden mit dem im Mai 2023 erschienenen Router-Kompagnon Fritzsmart auch Zigbee-Geräte in das Smart Home der Fritzbox ein, beides ohne Cloud. Deshalb blicken wir während der Grundeinrichtung auch darauf, was man mit der Integration zweier Smart-Home-Systeme gewinnen oder verlieren kann.