Fritzbox im 19-Zoll-Rack

Meine Fritzbox steht im Keller, wo sich auch die übrigen Netzwerkkomponenten in einem Standard-Netzwerkschrank befinden. WLAN ist ausgeschaltet, das läuft über Access-Points in den Stockwerken. Leider bekomme ich das stylische Plastikgehäuse der Fritzbox nicht sinnvoll in den Schrank integriert – eine 19-Zoll-Fritzbox gibt es ja nicht. Kennen Sie eine Lösung?

Es werden durchaus diverse Rackgehäuse für den Einbau einer Fritzbox angeboten, wenngleich auch nicht gerade günstig.

Günstiger, wenn auch nicht so hübsch, wäre ein schlichter 19-Zoll-Boden, auf den Sie den Router stellen.

(ea)