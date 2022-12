Inhaltsverzeichnis Fünf Cloud-native SQL-Datenbanken im Überblick Cloud-native Datenbanken existieren YugabyteDB: Sharding und viel Abstraktion Citus: auch PostgreSQL, aber anders Vitess: eigener Unterbau und MySQL zur Abwechslung TiDB: Fit für OLTP, OLAP, HTAP und ACID CockroachDB: komplexer Veteran Fazit und Vergleichstabelle Vergleichstabelle Artikel in iX 1/2023 lesen

Datenbanken sind ein fester Bestandteil moderner Cloud-Anwendungen. Derzeit schicken sich die Cloud-nativen Datenbanken an, den Platzhirschen MySQL und Co. Konkurrenz zu machen. Doch was ist eine solche Cloud-native Datenbank überhaupt, und welche Werkzeuge stehen zur Verfügung?

State ist ein Zauberwort, mit dem sich Sysadmins in eine lebhafte Diskussion verwickeln lassen. Stateful und Stateless sind dabei zwei Begriffe, die sich früher üblicherweise auf die Art und Weise bezogen, wie Anwendungen Netzwerkverbindungen handhaben. Heute kommt der Begriff State aber regelmäßig auch im Kontext von Daten vor, mit denen Anwendungen hantieren. Und wie üblich sind sich Administratoren und Entwickler keinesfalls einig, ob State bei Anwendungen grundsätzlich eine gute Sache oder eine Ausgeburt der Hölle ist.

Martin Gerhard Loschwitz Martin Gerhard Loschwitz ist freier Journalist und beackert regelmäßig Themen wie OpenStack, Kubernetes und Ceph.

Zumindest im Kontext von Clouds scheint das Thema aber durch: Hier gilt heute das Mantra, dass Anwendungen so wenig Daten wie möglich selbst halten sollen, weil jede Instanz jedes Dienstes grundsätzlich als Wegwerfartikel gilt, der sich jederzeit woanders wieder aus dem Boden stampfen lassen muss. In Clouds und Cloud-nativen Set-ups müssen die Daten daher an zentraler Stelle gelagert sein, sodass alle berechtigten Dienste und Komponenten darauf zugreifen können. Üblicherweise realisieren das die meisten Installationen über Datenbanken. Was vielen Entwicklern und Administratoren allerdings im Verlauf der vergangenen Jahre erst langsam klar geworden ist: Das neue Einsatzszenario in der Cloud verändert natürlich auch die Voraussetzungen, die Datenbanken erfüllen müssen.