Für Windows, Mac und Linux: Passwörter unter Kontrolle mit KeePassXC

KeePassXC ist der Fork eines Forks: Es begann mit KeePass/L, einem KeePass-Fork für Linux (richtig, L steht für Linux). Aus KeePass/L wurde 2006 KeePassX, da der Fork mit der Zeit weitere Plattformen unterstütze. Allerdings wird KeePassX momentan nicht mehr weiterentwickelt, das letzte Update gabs im Oktober 2016. Daher ein neuer Fork, neue Funktionen und ein zusätzlicher Buchstabe: KeePassXC – das C steht für Community. Da die Entwickler KeePassXC in C++ statt C# geschrieben haben, muss man es nicht mit Mono auf andere Systeme bringen.