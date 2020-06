Inhaltsverzeichnis Futterautomat selbst bauen: Katze einfach übers Internet füttern Mechanik

Artikel in Make Magazin 2/2020 lesen

Katzen stellen Ansprüche bei der Versorgung: Futter und Wasser ist das Mindeste, was Sie ihnen bieten müssen. Was aber, wenn man mal ein, zwei Tage nicht daheim ist? Einen großen Napf voll Trockenfutter hinzustellen ist bei manchen Vertretern der Gattung Felis silvestris nicht ratsam. Sie schlagen sich den Bauch zu voll, wenn es nahezu unbegrenzt zur Verfügung steht. Das ist weder der Katzentaille noch dem Katzenklo zuträglich.

Also muss man zur Rationierung greifen. Falls kein Betreuungspersonal zur Verfügung steht, kann dieser Automat helfen. Er wird über eine Web-Oberfläche ferngesteuert. Ein Klick und er fördert eine festgelegte Futtermenge in den Napf. Der Futtervorrat ist hingegen tatzensicher in einem Plastikbehälter gespeichert, der ursprünglich als Müsliportionierer gedacht war. Vergessen Sie aber nicht, genügend Wasser danebenzustellen. Trockenfutter macht durstig.

Kurzinfo Müslispender als Katzenfutterautomat

ESP-Modul als Steuerelektronik

Fernsteuerung über Web-Oberfläche Checkliste Zeitaufwand: etwa 2 bis 3 Stunden (ohne 3D-Druck)

etwa 2 bis 3 Stunden (ohne 3D-Druck) Kosten: 60 bis 70 Euro

60 bis 70 Euro Holzbearbeitung: Löcher bohren, bei Verzicht auf 3D-Druck Sägearbeiten

Löcher bohren, bei Verzicht auf 3D-Druck Sägearbeiten Löten: Kontaktleisten und Litzen einlöten

Kontaktleisten und Litzen einlöten 3D-Druck: optional: PLA-Druck entsprechend downloadbarer Druckdateien

optional: PLA-Druck entsprechend downloadbarer Druckdateien Programmieren: Bedienung der Arduino-IDE Material Holz-, Span- oder Siebdruckplatte etwa 19mm stark, 60cm × 45cm

etwa 19mm stark, 60cm × 45cm Holz-, Span- oder Siebdruckplatte Größe passend zum Futternapf, zum Beispiel etwa 15mm stark, 30cm × 15cm

Größe passend zum Futternapf, zum Beispiel etwa 15mm stark, 30cm × 15cm Konsolenwinkel passend zur Futternapfplatte

passend zur Futternapfplatte Müslispender Beeketal FSB-6

Beeketal FSB-6 HT-Bogen 50mm Durchmesser, 30 Grad

50mm Durchmesser, 30 Grad Getriebemotor Reichelt Best.-Nr. GM71,1 12V

Reichelt Best.-Nr. GM71,1 12V Controller-Board Wemos D1-Mini mit Kontaktleisten (Bezugsquelle)

mit Kontaktleisten (Bezugsquelle) Relais-Shield für D1-Mini-Board mit Kontaktleisten (Bezugsquelle)

mit Kontaktleisten (Bezugsquelle) Steckernetzteil 9V, 2000mA (Bezugsquelle)

9V, 2000mA (Bezugsquelle) Schrauben und Muttern M3 Länge: 12mm und 20mm

M3 Länge: 12mm und 20mm Litze, 0,2mm2, Lötzinn

Diese Bauanleitung basiert auf dem Katzenfütterungsautomaten von Jan Klomp, die Mechanik ist nahezu identisch. Bei der Steuerelektronik wurde jedoch statt eines Arduinos ein Wemos D1-Mini-Board verwendet. Darauf arbeitet ein ESP-Controller, der ja WLAN-fähig ist. So ist die Verbindung zu Ihrem Router recht einfach. Und wenn Sie auf Ihrem Router den Zugriff vom Internet aus auf den Futterautomaten freigeben (siehe Bedienungsanleitung des Routers), dann können Sie Ihr Krallentier auch aus der Ferne füttern.