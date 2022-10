Inhaltsverzeichnis Gasspeicher in Deutschland: Füllstand automatisiert auslesen und anzeigen Speicherdaten analysieren Daten holen mit Python JSON-Daten verarbeiten Daten in CSV-Datei schreiben Raspberry Pi vorbereiten Server einrichten Cronjob anlegen Daten mit Datawrapper visualisieren

Einige Kennwerte gewinnen immer mehr an Bedeutung: etwa die Inzidenz bei Corona, die globale Oberflächentemperatur für die Klimaerwärmung oder der Füllstand der Gasspeicher in Deutschland. Manche Websites schreiben diese Werte etwa direkt auf ihre Startseite oder zeigen ein interaktives Diagramm für ihren Verlauf an.

Solch ein Diagramm können Sie auch erstellen. Wir zeigen, wie Sie den Gesamtfüllstand der deutschen Gasspeicher auslesen und sich den Verlauf in ein schickes Diagramm anzeigen lassen. Dabei ist dieses Diagramm immer auf dem neusten Stand, indem es sich quasi selbst aktualisiert.

Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie das gelingt. Dabei zeigen wir, wie Sie an einen API-Schlüssel für die Daten kommen, wie man sie auswertet und mit Python daraus eine CSV-Datei erstellt. Ein Raspberry Pi stellt diese Datei bereit und hält die Daten aktuell, damit Sie über das kostenlose Tool Datawrapper ein interaktives Diagramm erstellen können. Dieses tagesaktuelle Diagramm lässt sich dann auf anderen Websites einbetten.