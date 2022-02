Inhaltsverzeichnis Gebrauchte Smartphones: Tipps für den optimalen Verkauf Schönfärben bringt nichts Guter Schutz zahlt sich doppelt aus Artikel in c't 4/2022 lesen

Was ist letzter Preis? Wie wärs mit Tausch gegen mein altes Handy? Kann ich mit Guthabenkarten bezahlen? Mein Cousin kommt gegen Mitternacht vorbei zum Abholen, passt das? Wer diese oder ähnliche Fragen beim Verkaufen von gebrauchten Smartphones auf Auktionsplattformen oder via Kleinanzeigen schon zu oft gehört hat, muss nicht verzweifelt das Handtuch werfen. Es gibt andere Wege, ein altes Gerät gegen Geld loszuwerden. Plattformen wie die, auf denen wir die fünf getesteten Gebrauchtsmartphones (Test) erworben haben, kaufen auch Geräte an – irgendwo muss ihr Bestand ja herkommen. Der Ankauf von privat ist dabei für das Geschäftsmodell essenziell: Rebuy etwa gibt an, zwischen 80 und 90 Prozent ihres Warenbestands von Endkunden anzukaufen.

Im Laufe der Jahre haben die Mitglieder der Redaktion zahlreiche Smartphones auf privatem Wege bei Anbietern wie Rebuy, Refurbed, Zoxs, Clevertronic und anderen veräußert und dabei unterschiedliche, aber weitgehend positive Erfahrungen gemacht. Die oben genannten Plattformen zählen zu den bekanntesten, es gibt noch einige weitere. Asgoodasnew hat den Ankauf auf die eigene Plattform wirkaufens.de ausgelagert.

Das Prozedere des Verkaufens ist bei allen vergleichbar. Bevor die Kasse klingelt, muss man bei fast allen Anbietern ein Kundenkonto eröffnen. Selbst wenn das nicht der Fall ist, etwa bei Clevertronic, bietet ein eigener Account mehr Komfort und eine bessere Übersicht über die An- und Verkäufe.