Inhaltsverzeichnis Gehälter 2023: In diesen IT-Berufen verdienen Auszubildende am meisten Gehalt während der Ausbildung Berufsbeschreibungen Voraussetzungen Gehalt nach der Ausbildung Fazit

Firmen suchen händeringend nach Informatikern – und versprechen ihnen hohe Einstiegsgehälter. Im Jahr 2022 stieg die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum Fachinformatiker um 10,5 Prozent zum Vorjahr. Nach dem Abschluss steigen die Informatiker, IT-System-Elektroniker oder IT-Kaufleute oft direkt im selben Unternehmen ein.

Wir haben uns genauer angeschaut, wie hoch die Vergütung in der jeweiligen IT-Ausbildung und beim Berufseinstieg ausfällt. Die Daten der tariflichen Ausbildungsvergütungen stammen vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Für das Einstiegsgehalt nach der Ausbildung hat das Arbeitgeber-Bewertungsportal Kununu exklusiv für heise online mehr als 28.000 Gehaltsdaten ausgewertet. Zusätzlich benutzen wir ein Brutto-Median-Gehalt, den das Jobportal StepStone für heise online berechnet hat.

Wir zeigen die IT-Gehälter und erklären, nach welcher Ausbildung die IT-Fachkraft am meisten verdient. Egal, ob Abiturient oder Quereinsteiger: Voraussetzungen für die Ausbildung gibt es keine. Trotzdem benötigen Bewerber Vorwissen, um den passenden Weg in die IT zu finden. Weil die Ausbildung praxisbezogen ist, beschreiben wir außerdem, welche Aufgaben der Informatiker im Unternehmen üblicherweise erledigen wird – und in welchen Technologien er sein Wissen für ein hohes Einstiegsgehalt vertiefen sollte.