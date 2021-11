Inhaltsverzeichnis Geld verdienen mit Krypto-Mining: Lohnende Kryptowährungen jenseits von Ethereum Weitermachen, wenn Ethereum aufhört

Lohnt sich der Energieeinsatz?

Spekulation mit Vorsicht Alternativen für die Grafikkarte Mining mit CPU, Festplatte und mehr Fazit

Umweltschädlich, zu aufwendig, zu teuer: Lieber heute als morgen würde das Ethereum-Netzwerk das energiehungrige Proof-of-Work (PoW) gerne loswerden und das Absegnen der Blöcke künftig mithilfe eines sparsameren Proof-of-Stake-Algorithmus durchführen. Was angesichts des enormen Ressourcenbedarfs verständlich ist, lässt allerdings Miner mit ihrer Hardware im Regen stehen.

Aufgrund galoppierender Kurse lohnt sich der Einsatz der heimischen Grafikkarte zum Minen von Ether-Coins bisher auch hierzulande noch immer in gewissem Rahmen. Bevor nun Ethereum 2.0 kommt und damit das Ende von Proof-of-Work tatsächlich eintritt, stellt sich also die Frage: Welche Währung ließe sich stattdessen schürfen und lohnt sich das überhaupt?

Schaut man sich die Liste von Kryptowährungen an, bleiben von über 1000 Einträgen auf der Analyseseite Coinmarketcap immer noch gut 450 übrig, die sich selber minen lassen. Die meisten davon sind weitgehend irrelevant, werden also kaum gehandelt oder haben einen sehr begrenzten Anwendungsbereich. Da bei vielen Minern eher der mögliche Profit als Idealismus im Vordergrund stehen dürfte, bleiben am Ende nur ein paar relevante Kandidaten übrig, mit denen sich Ethereum-Mining langfristig ersetzen ließe.