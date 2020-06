Inhaltsverzeichnis Geplanter Erfolg: Projekte managen mit Merlin Projektvorbereitung

Die Badezimmer-Armaturen sind geliefert, der Fliesenleger hat nach langer Zeit einen passenden Termin gefunden, die Maler stehen bereit – doch beim Auspacken stellt sich heraus, es fehlt ein kleines Anschlussteil, ohne das nichts vorwärts geht. Ein sorgfältig angelegter Projektplan unterstützt Sie bereits im Vorfeld, solche Probleme zu vermeiden. Mit der App Merlin Project für macOS und iOS/iPadOS erstellen Sie solche und viel umfangreichere Pläne ohne großen Aufwand.

Dieser Workshop will Ihnen den Einstieg in Merlin Project Express erleichtern. Sie können die App aus dem App Store herunterladen und 14 Tage lang gratis testen. Anschließend kostet die Nutzung 40 Euro im Jahr. Wenn Sie den großen Bruder ohne Express im Namen ausprobieren möchten, dürfen Sie diesen Artikel ebenfalls bedenkenlos studieren, die Bedienung beider Apps ist bis auf wenige Ausnahmen identisch.

Als Projektmanager ist man typischerweise in der Trias von Zeit, Qualität und Kosten gefangen. Alle drei Kriterien beeinflussen sich gegenseitig und somit auch das Projekt. Wer schneller fertig werden will, muss unter Umständen Abstriche bei der Qualität in Kauf nehmen oder Geld investieren, damit zum Beispiel Zulieferer mit mehr oder besser qualifiziertem Personal („Ressourcen“) antreten. Merlin hilft dabei, diese Kriterien zu kontrollieren.