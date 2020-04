Inhaltsverzeichnis Gesund und fit mit der Apple Watch: 14 Tipps, wie Sie aktiv bleiben An Aufstehen und Bewegung erinnern lassen



Watch-Ringe verstehen und richtig nutzen

Watch optimal am Handgelenk tragen



Apple Watch kalibrieren



Genauere GPS-Tracks aufzeichnen

Andere Sportarten aufzeichnen

Sport mit der Watch – und viele Konfigurationsfunktionen Eigene Ziffernblätter Artikel in Mac & i 2/2020 lesen

Mit welchen Erinnerungen die Watch Sie zu mehr Bewegung motiviert, konfigurieren Sie in der Aktivität-App auf dem iPhone.

In der Watch-App auf dem iPhone legen Sie unter „Aktivität“ fest, welche Erinnerungen die Uhr schicken soll. Dazu gehören etwa die stündlichen „Erinnerungen zum Stehen“, „Tägliches Coaching“ und Hinweise zu erreichten Zielen. Eine Steherinnerung erscheint immer 10 Minuten vor einer vollen Stunde, wenn Sie sich bis dahin noch nicht mindestens eine Minute lang bewegt haben (und der blaue Ring noch nicht geschlossen wurde). Die Coaching-Hinweise loben über den Tag verteilt für fleißiges Training am Vortag, warnen bei niedrigerer Aktivität und geben am Abend Tipps, wie man die Ringe vielleicht noch schließen könnte.

Lassen Sie ruhig alle Erinnerungen an! Die Steherinnerungen können nerven, sind aber ein guter Hinweis, wie unbeweglich man viele Arbeitstage verbringt, gerade am Computer. Auch wenn Ihnen die Maßregelung durch die Watch anfangs albern erscheinen mag, ist es doch sinnvoll, sich ihr unterzuordnen – den Gefallen tun Sie schließlich Ihrer Gesundheit und nicht der Watch. Die Erinnerungen helfen, tägliche Aktivität zu einer Selbstverständlichkeit zu machen, und tragen so zu einer Verhaltensänderung bei, um insgesamt fitter zu werden oder auch abzunehmen.

Alle drei Ringe (rot: Bewegen, grün: Trainieren, blau: Aufstehen und Bewegen) gilt es jeden Tag zu schließen.

Die Apple Watch ermittelt aus Ihren Armbewegungen und den aufgezeichneten Trainingseinheiten die Kalorien, die Sie verbrauchen. Öffnen Sie die Watch-App auf dem iPhone und wählen Sie in der Ansicht „Meine Uhr“ den Eintrag für „Health“. Dort finden Sie oben das „Gesundheitsprofil“. Prüfen Sie, ob die Angaben zu Geburtsdatum, Geschlecht, Größe und Gewicht richtig und aktuell sind. Die Uhr braucht diese Daten, um den Kalorienverbrauch besser schätzen zu können.