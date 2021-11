Inhaltsverzeichnis Gewindeschneiden in Metall mit Know-how und Geheimtipps Innengewinde Kernloch Sackloch und Durchgangsloch Außengewinde Reparatur von Innengewinden Absägen von Gewindestangen und Schrauben Artikel in Make Magazin 7/2021 lesen

Es gibt viele verschiedene Gewinde für den Metallbereich: Metrisches ISO-Gewinde, Whitworth-Gewinde, Trapezgewinde, Rundgewinde, Sägengewinde, Flachgewinde, Linksgewinde, Rechtsgewinde, Feingewinde und einiges mehr. Alle diese Gewinde in einem Workshop zu behandeln, sprengt natürlich den Rahmen bei weitem. Jedoch ist dies auch gar nicht nötig. Ich gehe davon aus, dass mindestens 90 Prozent der Gewinde, die ein Maker benötigt, metrische ISO-Innen- und Außengewinde sind. Auch im europäischen Maschinenbau ist dies die am meisten verbreitete Schraubenverbindung.

Zu Beginn müssen wir noch zwischen zwei grundlegenden Gewinden unterscheiden: Dem Außengewinde, also dem Gewinde an einem Rundmaterial (zum Beispiel an einer Schraube), und dem Innengewinde, dem Gewinde in einer Bohrung (etwa in einer Mutter oder einem Bohrloch).

Wir werden die Fertigung beider Gewindearten zeigen und beginnen mit dem Innengewinde.