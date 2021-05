Inhaltsverzeichnis Gewitter richtig vorhersagen und fotografieren Die Vorhersage Am Tag der Gewitterlage Das Jagen einer Gewitterzelle bei Tag und bei Nacht Wolkenstrukturen Fotografieren von Blitzen und Wetterleuchten Artikel in c't Fotografie 3/2021 lesen

Wenn ich in mein Auto steige, um an einem Tag mit Gewittern meine Stormchasing-Tour als Wetterfotograf zu starten, dann erhalte ich bei 70 Prozent meiner Touren am Ende eine tolle Fotografie einer Gewitterzelle, die anderen 30 Prozent der Zeit gehe ich leer aus.

Wenn Sie jetzt denken, dass diese Quote schlecht ist, dann muss ich widersprechen. Diese Zahlen sind ziemlich gut, verglichen mit dem, was ich in den Anfängen des Stormchasings vor gut zehn Jahren in Europa erreicht habe. Viele der Hilfsmittel, die wir Sturmjäger heute zur Verfügung haben, existierten damals noch nicht.

Wenn Sie wissen, wo Sie die entscheidenden Infos finden, ist das schon die halbe Miete. Mit der Zeit kommt dann noch Erfahrung dazu. Dieser Artikel wird Ihnen daher komprimiert mein Wissen und meine Erfahrungen aus den letzten Jahren des Stormchasings in Europa vermitteln, damit Sie gleich mit Erfolgserlebnissen starten können.